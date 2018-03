publié le 29/08/2017 à 16:42

Clint Eastwood s'est lancé un nouveau défi : mettre en scène l'attentat déjoué du Thalys, le 21 août 2015, pour les besoins de son prochain film. The 15:17 To Paris retracera l'attaque avortée dans le fameux train, dans laquelle trois soldats américains Spencer Stone, Alek Skarlatos et Anthony Sadler ont immobilisé l'assaillant qui avait ouvert le feu avec un fusil d'assaut.



Si les trois soldats décorés depuis de la Légion d'honneur joueront leur propre rôle, ce seront bien les seuls. Ces derniers seront donc entourés d'acteurs professionnels, dont Patrick Braoudé qui incarnera François Hollande. L'acteur, réalisateur et scénariste français n'en est pas à son tour de chauffe : il a déjà interprété l'ancien Président de la République au cinéma dans La Dernière campagne en 2013, aux côtés de Bernard Le Coq et de Thierry Frémont qui jouaient respectivement Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

Selon LCI, Clint Eastwood a tourné le moment où François Hollande remet la légion d'honneur aux trois héros du Thalys au Palais de l'Élysée. Le tournage de The 15:17 To Paris continuera à Arras, où les passagers du train ont été évacués. La sortie du film est pour l'heure prévue pour la fin de l'année aux États-Unis.