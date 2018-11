Best-Of "On Refait La Télé" du 25 août 2018

publié le 25/08/2018 à 16:00

A partir du 9 juillet et jusqu'au 26 août prochain, RTL se met à l'heure d'été ! Mais même pendant cette période, On Refait La Télé vous accompagne sur la route de vacances. Chaque samedi, Jade et Eric Dussart vous proposeront un best-of de l'année écoulée avec le meilleur des invités. On refait l'invité, Le replay de l'invité, "On" a raison ou "on" est un..., ou encore le Jukebox... Un florilège de vos séquences favorites seront au menu de ces émissions estivales !



Aujourd'hui, Jade et Eric Dussart sont en compagnie de :

- Les Chevaliers du Fiel

Les Chevaliers du Fiel, Jade et Eric Dussart

- Sheila

Sheila, Jade et Eric Dussart

- Kev Adams

Kev Adams, Jade et Eric Dussart

Bon weekend et bel été à l'écoute de la télé... sur RTL !