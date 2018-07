publié le 30/09/2016 à 10:36

L'éveil du chameau, comédie de Murielle Magellan et mise en scène par Anouche Setbon se joue au Théâtre de l'Atelier du 4 octobre au 31 décembre 2016. Dans les rôles titres, on retrouve Barbara Schulz, Pascal Elbé et Valérie Decobert.



C’est l’histoire de deux êtres qui n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais un événement inattendu va changer le cours de leur vie. Lui, Mickaël, est un homme libre, passionné, et égoïste comme peut l’être un enfant. Elle, Maryse, est une femme mariée, rangée, intelligente, d’une grande droiture. Deux mondes vont alors s’entrechoquer...



Barbara Schluz et Pascal Elbé dans "L'éveil du chameau" au Théâtre de l'Atelier

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "Citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot sera sur la scène de l'Alhambra le 29 novembre prochain.



Régis Mailhot et son nouveau spectacle, "Citoyen"

