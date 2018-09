Avec "Papa ou maman", M6 mise sur la comédie au Festival de la fiction TV

publié le 13/09/2018 à 12:15

Quarante deux fictions figurent dans la sélection officielle. Des polars, beaucoup, des histoires de vies brisées, des combats contre le cancer, combats contre des meurtriers, des tranches de vies. Comme l'histoire de Jacqueline Sauvage pour TF1. Cette femme qui avait tué son mari qui la battait.



Mais la surprise est venue de la chaîne M6, qui en ouverture, hier soir, a proposé le premier des six épisodes de l'adaptation des films Papa ou maman, avec Laurent Lafitte, où des parents se déchiraient pour ne pas avoir la garde de leurs enfants.

La comédie est de plus en plus rare à la télévision, alors chez M6 quand ils ont eu ce projet entre les mains, ils n'ont pas hésité longtemps comme l'explique le patron de la fiction de la chaine, Yann Goazempis : "On se dit d'y aller prudemment mais on a quand même des ingrédients et du talent autour de la table, ce qui est rassurant".

Le couple est cette fois-ci interprété par Émilie Caen (Les beaux jours - 2013) et Florent Peyre (Raid dingue - 2016). Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été dévoilée.