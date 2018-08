publié le 29/08/2018 à 10:05

Pour la soirée du 28 août, c'est la nouvelle série médicale de TF1, The Good Doctor, avec Freddie Highmore, qui est arrivée en tête des audiences. À mi-chemin entre Grey's Anatomy et Dr House, celle-ci a rassemblé 6,6 millions de curieux. Un excellent score qui permet à la chaîne de cumuler 30,7% de part d'audience.



En seconde position, on retrouve France 3 et sa série policière Noces rouges. L'intrigue de l'épisode, efficace et solide, a fédéré 3 millions de fidèles dans leur canapé, permettant ainsi à la chaîne d'enregistrer 14% de part d'audience.

Juste derrière, figure France 2 et son émission de divertissement Le plus grand cabaret du monde, présentée par Patrick Sébastien. Ce best-of a su séduire 1,9 million d'habitués devant leur poste de télévision (10,6% de part d'audience).



Enfin, M6 arrive au pied du podium avec son film Toute première fois. Réalisée par Maxime Govare et Noémie Saglio, cette comédie a su séduire 1,6 million de téléspectateurs et téléspectatrices (7,8% de part d'audience).