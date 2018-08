publié le 03/08/2018 à 10:49

Pour la soirée du 2 août, c'est M6 qui arrive en tête des audiences avec son jeu d'aventure Pékin Express : la course infernale. La 4e étape de ce parcours, présenté par Stéphane Rotenberg, a passionné 2,3 millions de fidèles et permet ainsi à la chaîne d’enregistrer 14,6% de part d'audience.





En deuxième position, on retrouve France 2 avec son magazine historique, Secrets d'histoire, animé par Stéphane Bern. Consacré à la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre VII, le programme a fédéré près de 2,1 millions de curieux (12,3% de part d'audience).

Juste derrière se positionne TF1, avec son film de super-héros consacré à Batman, The Dark Knight Rises. Une formidable adaptation d'un des personnages les plus sombres de l'univers DC Comics, qui a rassemblé 2 millions de cinéphiles devant leur poste de télévision (13,9% de part d'audience).

Enfin, France 3 arrive au pied du podium, avec son téléfilm Quand vient la peur, avec Sophie Quinton et Grégory Fitoussi. L'intrigue a conquis 1,9 million de téléspectateurs et téléspectatrices. Un noble score qui permet à la chaîne de cumuler 11,2% de part d'audience.