La série américaine New York Unité Spéciale fédère toujours autant. Diffusée dans la soirée du 18 juillet sur TF1, celle-ci a rassemblé 3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices et enregistre à cette occasion 16,3% de part d'audience.



Ensuite, M6 avec son magazine Zone Interdite, présenté par la journaliste Ophélie Meunier., a fédéré 2,2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (12,9% de part d'audience). France 2 se hisse à la troisième place des audiences, avec la série Accusé qui a passionné 2,1 millions de personnes. La chaîne engrange à cette occasion 11,7% de part d'audience.



Et enfin France 3 se positionne avec son émission Verdi, le concert des étoiles. Ce rassemblement des grands noms et des jeunes talents de la scène lyrique internationale a suscité la curiosité de 921.000 téléspectateurs et téléspectatrices (5,4% de part d'audience).