publié le 23/07/2018

La comédie de Francis Veber, Le dîner de cons, diffusé sur TF1, dans la soirée du 22 juillet, a rassemblé 4,5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, et engrange à cette occasion 23,6% de part d'audience.





En second, se positionne la chaîne France 3, avec le téléfilm allemand, Commissaire Dupin. Celui-ci a suscité la curiosité de 2,9 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (15,3% de part d'audience).

Juste derrière, on retrouve la chaîne M6 avec son jeu magazine économique, Capital. L'émission, présentée par Bastien Cadéac, a séduit 2,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (12,9% de part d'audience).

Enfin, France 2 arrive derrière, avec le film d'action, Demain ne meurt jamais. L'intrigue de ce James Bond, sorti en 1997, a passionné 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (11,2% de part d'audience).