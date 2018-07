publié le 27/09/2016 à 09:36

La semaine démarre sur les chapeaux de roue. Lundi 26 septembre, c'est un véritable bras de fer télévisuel auquel se sont prêtées M6 et TF1. C'est finalement la première qui l'a emporté, avec une très courte avance. L'Amour est dans le pré a rassemblé 4,87 millions de téléspectateurs, soit 19,9% de part d'audience, tandis qu'Esprits criminels a attiré 4,83 millions d'autres, soit 19,2% de part d'audience. Entre les agriculteurs et les enquêteurs, les Français ont eu du mal à se décider.



France 2 se classe en 3e position avec la série Castle, l'un de ses classiques, regardée par 3,5 millions de téléspectateurs, soit 13,9% de part d'audience. 3,1 millions de téléspectateurs ont préféré l'histoire bouleversante de Philomena, film suivant une femme âgée à la recherche de ses origines. Diffusé sur France 2, il a permis à la chaîne d'atteindre 13,1% de part d'audience. Enfin, Taxi 3 a rassemblé un peu plus d'un million de téléspectateurs sur TMC (4,6% de part d'audience).