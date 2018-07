Audiences TV : "Joséphine s'arrondit" devant "Secrets d'histoire"

publié le 06/07/2018 à 11:01

La comédie française, Joséphine s'arrondit, diffusée dans la soirée du 05 juillet, sur TF1, avec Marilou Berry, a séduit 6.7 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 18,8%.



Juste derrière, on retrouve Secrets d'histoire, présenté par Stéphane Bern, sur France 2 avec 4,8 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (13.2% de part d’audience).



En troisième position, la 8ème édition du Marrakech du rire, avec Jamel Debbouze à conquis 4,4 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. La chaîne enregistre une part d'audience de 14%. France 3, se profile quant à elle à la quatrième place de cette soirée du 5 juillet avec sa série Jusqu’au dernier, qui a rassemblée 3,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (9,7% de part d'audience).

Et enfin, on retrouve à la quatrième place, l’émission d'Antoine de Maximy, J'irai dormir chez vous, sur France 5, avec 1,8 million de téléspectateurs et téléspectatrice, pour un total de 5% de part d’audience.