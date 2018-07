Audiences TV : "Accusé" sur France 2 devance "Grey's Anatomy" sur TF1

publié le 28/04/2016 à 09:57

Les audiences sont tombées. Dans la soirée du mercredi 28 avril, Accusé sur France 2 a réuni 4,43 millions de téléspectateurs, soit 17,7% de part de d'audience. La série judiciaire avec Michèle Bernier, Thierry Frémont et Émilie Dequenne a détrôné la Grey's Anatomy sur TF1, en passant devant d'une courte tête. Les aventures de l'équipe médicale de l'hôpital de Seattle ont rassemblé 4,40 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 17,7%.



Le top 3 est fermé par France 3 qui a diffusé Des racines et des ailes. Le programme consacré à la Mayenne et la Sarthe a été suivi par 2,6 millions de personnes, soit une part d'audience de 11,4%. Enfin, M6 prend la quatrième place avec Maison à vendre. Présentée par Stéphane Plaza, l'émission a intéressé 1,8 million de personnes pour une part d'audience de 7,9%.