Ariane Massenet dans A La Bonne Heure !

publié le 29/01/2019 à 12:30

Journaliste télé et animatrice radio, c'est dans un tout autre registre qu'Ariane Massenet vient de se lancer. Depuis le 22 janvier dernier, l'ex-acolyte de Marc-Olivier Fogiel dans On ne peut pas plaire à tout le monde fait ses premiers pas en tant que comédienne. Elle est actuellement à l'affiche de Comme des sœurs, une comédie écrite par... sa sœur Béatrice Massenet. La pièce raconte les retrouvailles de trois amies d'enfance. Elles se retrouvent chaque année à la même époque, en souvenir d'une amie disparue.



La journaliste, qui travaille aussi sur une série sur les coulisses de la télévision, partage la scène avec Alexandra Simon et Marie Parouty. Le spectacle se jouera jusqu'au 13 avril prochain sur les planches du Théâtre La Boussole à Paris.

"Comme des soeurs" de Béatrice Massenet au Théâtre La Boussole, avec Ariane Massenet

L'histoire : Isa, Lolo et Marion ont 50 ans. Amies d’enfance, elles se retrouvent chaque année en souvenir de leur amie disparue. Mais cette fois, Isa a un scoop qui va déclencher une série de quiproquos, mettant à nu des failles et des vérités que chacune aurait préféré taire... Une comédie drôle et sensible sur les ravages du paraître et la force vitale de l’amitié.

Comme des sœurs de Béatrice Massenet, actuellement au Théâtre La Boussole, du mercredi au samedi à 19h30.

