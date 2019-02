publié le 24/11/2018 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Jérôme Commandeur ! Bon weekend, à l'écoute de la télé... sur RTL !

Le chef Commandeur à la tête du Burger Quiz

Clap de fin pour Alain Chabat ! L'animateur de l'émission culte Burger Quiz a rendu son tablier après sa dernière mercredi dernier. Lors du seul inédit de la soirée, l'humoriste a reçu deux candidats répartis entre quatre personnalités : Maurice Barthélémy e Anne Depétrini d'un côté ; Marina Foïs et Jean-Paul Rouve de l'autre.

Pour cet ultime numéro avec l'ancien Nul à sa tête, 1 million de téléspectateurs était devant le petit écran, ce qui représente 4.1% de l’ensemble du public. Ce score a permis à TMC de s'imposer en tête des audiences des chaînes de la TNT. En deuxième partie de soirée, une compilation des meilleurs moments de la saison 2 a rassemblé 641.000 personnes en moyenne (3.2%).

10 personnalités vont se succéder pour remplacer Alain Chabat à la présentation du "Burger Quiz"

Mais alors, qui succédera à Alain Chabat dès le 28 novembre prochain ? TMC a misé sur des habitués du jeu télé ! La chaîne a récemment annoncé les premiers noms. Parmi eux : Alexandre Astier, Édouard Baer, Maurice Barthélemy, Anne Depétrini, Marina Foïs, Mathieu Madénian, Manu Payet ou encore Jean-Paul Rouve. Rajoutons à cette liste Jérôme Commandeur et Gérard Darmon. Les deux comédiens auront en effet la lourde tâche de de porter le tablier dès la première émission mercredi !



Que les fans d'Alain Chabat se rassurent : le présentateur mythique ne disparaîtra pas totalement. Le comédien et réalisateur sera toujours présent, soit comme client, patron ou téléspectateur... L'addition n'est donc pas prête d'arriver dans Burger Quiz ! Cette troisième saison promet beaucoup d'autres surprises...

Commandeur vous dorlote...

Jérôme Commandeur repartira en tournée à partir de janvier 2019 avec son spectacle "Tout en douceur"

Après une pause de quelques mois pour divers projets, Jérôme Commandeur va bientôt repartir en tournée avec son nouveau spectacle Tout en douceur. A partir du 17 janvier 2019 en région parisienne, l'humoriste sillonnera ensuite les routes de France. Vous le retrouverez notamment du 29 au 31 janvier à Bordeaux, le 1er février à Biarritz, les 17 et 18 février à Toulouse, le 26 février à Nantes, les 7 et 8 mars à Lille, le 19 mars à Lyon ou encore les 23 et 24 mars à Marseille. Commandeur s'installera ensuite du 3 au 21 avril sur la scène du Casino de Paris.



L'équipe de l'émission vous recommande Jérôme Commandeur dans A La Bonne Heure