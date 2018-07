publié le 29/07/2016 à 13:34

Alix Poisson est une femme heureuse. Et pour cause, elle rencontre le succès depuis bientôt trois ans grâce à Parents mode d'emploi, la mini-série de France 2. Chaque soir, elle est suivie par près de 3.5 millions de téléspectateurs. Sa vie a bien changé depuis le lancement du programme en 2013. Aujourd'hui, difficile pour elle de se balader dans la rue sans être reconnue. Heureusement, "les gens sont très chaleureux et bienveillants" raconte-t-elle, tout va bien.



Pourtant, son personnage d'Isabelle dans la série de France 2 n'était pas son premier rôle. En 2013, elle s'était illustrée dans un registre bien différent dans Parcours meurtrier d'une mère ordinaire : L'affaire Courjault. Elle avait alors joué Véronique Courjault, la mère de famille reconnue coupable d'un triple infanticide. Le rôle l'avait profondément marqué, "il m'accompagne souvent" témoigne l'actrice. Pour l'obtenir, elle avait donné de sa personne. "Avant le casting, je suis allée à un mariage, je n'ai pas dormi, j'ai attrapé une angine, j'avais 39 de fièvres, je n'avais plus de voix, je m'étais fait des cernes... Tout cela pour montrer qu'un acteur, c'est cela, il peut se transformer", se souvient-elle.

Entre les deux rôles qui ont marqué sa vie, un large fossé. Mais Alix Poisson y trouve son compte. "Je trouve qu'il est important de se frotter à plein de territoires différents, de ne pas rester dans sa zone de confort", confie-t-elle. La comédienne s'estime chanceuse de vivre de sa passion, elle qui déclarait il y a peu dans les colonnes du Parisien : "Je dois faire ça, sinon je meurs". "Le théâtre a été le moyen pour moi de m'exprimer, de transformer certaines blessures et certaines souffrances." termine-t-elle.

