Michel Portos, un chef à la trajectoire singulière. Le Marseillais pour qui la cuisine n'était pas une vocation déclare parfois : "après le bac, il me fallait un métier, j'ai choisi cuisinier comme j'aurais pu dire plombier". Pourtant après avoir obtenu son CAP cuisinier de collectivité, il finira par ouvrir son restaurant en 1998 et obtiendra sa première étoile au guide Michelin en 2001. Huit ans plus tard, il en décroche une seconde puis est nommé Cuisinier de l'année en 2012 par le guide Gault Millau. Alors au sommet de sa gloire, il va finalement décider de quitter la gastronomie de haut niveau pour rejoindre Marseille et faire de la cuisine de bistro dans un nouveau restaurant.



"Le fait d'être arrivé au bout de cette histoire fait que j'avais envie de passer à autre chose", explique le chef. Sa passion, il l'assouvit maintenant d'une autre manière. "Je n'avais plus la passion, plus la même fougue" détaille-t-il, avant d'ajouter, "le jouet était un peu cassé". Il a donc eu envie de changer d'air, de manière de faire son métier, d'entamer un nouveau cycle.

Ce n'est pas la pression qu'aurait pu faire peser sur ses épaules tous ses titres qui lui ont donné envie d'évoluer vers une autre cuisine. "Les étoiles, c'est une sorte de continuité dans votre travail (...) mais ce qui compte, c'est ce que l'on a envie de faire". Désormais, il estime exercer "un nouveau métier", avec "une nouvelle façon d'aborder les clients, de faire à manger". Un choix qu'il assume et revendique, "un métier différent", une même passion.

Michel Portos et Cyprien Cini