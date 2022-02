Les artistes de plus en plus mal reçus à la télé selon Alain Chamfort

Alain Chamfort et Claire des L5 dans "On Refait La Télé" !

Ce samedi 05 février 2022, Alain Chamfort était l'invité d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Le chanteur a publié Symphonic Dandy, un album dans lequel il reprend ses plus grands tubes avec un orchestre mais aussi des chansons plus récentes. Une grande tournée est prévue dans toute la France en 2022 et la première date aura lieu sur la scène du Grand Rex à Paris le 11 mars prochain.

Ce matin pendant l'émission, Alain Chamfort a déploré que les artistes soient de plus en plus mal reçus dans les émissions de télé : "On attend dans les loges, l'animateur vous dit à peine bonjour. Il y a quelque chose d'irrespectueux", a-t-il notamment regretté.

L'interprète de Manureva a aussi apporté son soutien à Florent Pagny, atteint d'un cancer, et s'est livré sur sa propre expérience. Il a aussi donné son avis sur les Victoires de la Musique. Une cérémonie trop longue à son goût.

Alain Chamfort est revenu sur son passage dans l'Eurovision en 1971. Il était alors choriste pour la chanteuse Séverine, candidate de la Principauté de Monaco, qui a remporté le concours cette année-là. Il en a profité pour expliquer pourquoi il ne souhaite plus y participer aujourd'hui.

Sa carrière, il la doit avant tout à Claude François qui l'a aidé à ses débuts. Mais Alain Chamfort a eu tellement de succès par la suite, que l'interprète de Magnolias for ever a tout fait pour saboter ses concerts. Découvrez cette anecdote en replay !

Enfin, l'artiste de 72 ans en a dit plus sur son prochain album. Alors qu'il est en pleine préparation, il a révélé que cet opus pourrait être le dernier de sa carrière.

Autre invitée ce matin dans On Refait La Télé : Claire des L5 ! La chanteuse nous a parlé de la reformation du groupe, révélé dans l'émission Popstar sur M6 en 2001, à l'occasion des 30 ans du Hit Machine sur W9 le 08 février prochain.

Retrouvez tous ces propos en intégralité et en vidéo ci-dessus...



