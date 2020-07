"A La Bonne Heure !" spéciale chroniqueurs

Sandrine Sarroche, Cyprien Cini, Patrice Carmouze et Marc Giraud dans "À la Bonne Heure !" du 02 juillet 2020

publié le 03/07/2020 à 13:00

C'est la dernière ligne droite avant la fin de l'émission ! Pour marquer le coup, Stéphane Bern vous a concocté une émission spéciale avec ses chroniqueurs. Au menu : rire et bonne humeur !

Ce matin, notre animateur préféré était en compagnie de :

- Cyprien Cini pour les coulisses de l'émission ;

- Patrice Carmouze et ses messages de personnalités adressés à Stéphane Bern (Saurez-vous les reconnaître ?) ;

- Marc Giraud et son quiz sur nos amis les animaux ;

- Sandrine Sarroche et son dernier portrait en chanson consacré à Stéphane Bern.

Rendez-vous demain à 11h30 pour l'ultime numéro de "À La Bonne Heure !"