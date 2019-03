A La Bonne Heure avec Louis Bertignac

publié le 15/03/2019 à 12:35

Un an après la fabuleuse tournée des Insus (ex-Téléphone), Louis Bertignac revient en solo avec « Origines », disque de reprises de chansons anglophones qui l’ont marqué et lui ont donné envie de devenir musicien.



Le nouvel album de Louis Bertignac Crédit : Origines

Ce nouvel album, est un hommage, un de ces albums que l’on porte en soi et qui mature doucement… Louis y reprend à sa manière et avec ses mots les chansons qui ont construit l’homme et le musicien qu’il est aujourd’hui. Des Rolling Stones, à Bob Dylan, en passant par Clapton, The Police ou encore Rod Stewart, Origines est un voyage dans ce patrimoine musical inégalable, ces folles années qui ont changé à jamais la face la musique. Louis y joue tous les instruments et en a écrit toutes les adaptations françaises pour un résultat on ne peut plus personnel. Un tour de force et une gageure à la mesure de ce musicien aussi humble que talentueux !

Avec nous également: le réalisateur et écrivain René Manzor. Il vient nous parler de son nouveau thriller historique, "Apocryphe" et nous dévoiler les coulisses de "Meurtre en Lorraine", un téléfilm diffusé le samedi 16 mars sur France 3 et dans lequel on retrouve un certain... Stéphane Bern !

Apocryphe Crédit : Calmann Levy

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marie-Odile Mergnac, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.



spectacle Regis Mailhot Crédit : Théâtre des 2 ânes

