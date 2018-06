publié le 28/06/2018 à 12:15

Ce sera l'un des événements de la rentrée théâtrale. Régis Laspalès et Julie Depardieu seront ensemble sur scène dans la pièce Fric Frac avec Michel Fau, qui est aussi à la mise en scène. Une incroyable distribution à découvrir au Théâtre de Paris à partir du 11 septembre prochain.



Une rencontre en avant-première avec un couple inattendu dans un hôtel parisien : un Régis Laspalès calme et posé aux côtés d'une Julie Depardieu énergique et un peu speed. Les deux comédiens n'ont jamais été réunis sur scène ou devant une caméra. "On ne se connaît pas très bien mais quand les choses sont évidentes, on n'a pas besoin de se connaître", assure l'actrice devant son partenaire de jeu. "J'admire la comédienne depuis longtemps", enchérit-il.

Ils vont se retrouver dans cette pièce mythique Fric Frac, joué pour la première fois au théâtre de la Michodière en 1936 avec dans les rôles principaux, Arletty et Michel Simon. Deux monstres sacrés, auquel s'est joint l'inoubliable Fernandel pour le film en 1939.

"C'est le milieu des truands parisiens. Je suis l'employé de la bijouterie, je suis un type un peu naïf", explique Régis Laspalès, dont le personnage est "très épris" de Loulou incarnée par Julie Depardieu. "C'est un pigeon à venir, on ne sait jamais ce qu'on peut en faire", ajoute l'actrice.