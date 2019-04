A La Bonne Heure avec Guillaume Canet et François Cluzet

publié le 25/04/2019 à 12:30

Neuf ans après Les Petits Mouchoirs, Guillaume Canet revient derrière la caméra avec la suite du film intitulée Nous finirons ensemble. Si le casting du premier volet est de retour (François Cluzet, Marion Cotillard, Laurent lafitte, Pascale Arbillot ou encore Gilles Lellouche), le réalisateur a fait appel à deux nouveaux venus : José Garcia et Clémentine Baert (L'Amour est une fête) qui avaient joué ensemble dans la comédie Seigneurs en 2012. Les petits mouchoirs a été le deuxième plus gros succès de l'année 2010 en France avec 5,4 millions de spectateurs. Nous finirons ensemble sortira en salles le 1er mai prochain.

L'histoire : Préoccupé, Max (François Cluzet) est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

