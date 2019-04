A La Bonne Heure avec Fabienne Thibeault

publié le 03/04/2019 à 12:30

Le 10 avril prochain, Starmania fêtera ses 40 ans ! Née de l'imagination de Michel Berger et Luc Plamondon, les deux artistes ont mis 3 ans à écrire cette comédie musicale. Joué pour la première fois en 1979 au Palais des Congrès à Paris, l'opéra rock est devenue au fil des décennies l'un des shows francophones les plus célèbres au monde. Le Blues du businessman, Le monde est stone, Les uns contre les autres, SOS d'un terrien en détresse… Autant de tubes intemporels qui ont fait l’objet de multiples adaptations tant en anglais qu’en français. L'album studio original, sorti en 1978, s'est vendu à plus de 2,2 millions d'exemplaires rien qu'en France.



A l’occasion de ce quarantième anniversaire, la chanteuse Fabienne Thibeault, membre du tout premier casting dans lequel elle interprétait Marie-Jeanne, la "serveuse automate", vient de publier Mon Starmania. L'ouvrage édité chez Pygmalion est en vente depuis le 13 mars. La Québécoise de 66 ans y raconte avec émotion les coulisses de cette production mythique. Elle y égraine les beaux moments, les défis techniques, les costumes plus extravagants les uns que les autres ainsi que les sautes d’humeur et les ego de certains membres de la troupe.

"Mon Starmania" de Fabienne Thibeault, chez Pygmalion

"Le 10 avril 1979, nous entrions sur la scène du palais des Congrès de Paris, le cœur battant la chamade et les jambes en coton. Nous y jouerons trente-trois représentations. C'est peu pour entrer dans l'histoire ! Et pourtant... Starmania a marqué quatre décennies de vie musicale et laissé sur ses participants une empreinte profonde et une signature indélébile. J'ai choisi de raconter mon Starmania. On y retrouvera avec émotion Luc Plamondon, Michel Berger, France Gall, Diane Dufresne, Daniel Balavoine et tant d'autres. Je souhaite que, à travers moi, les artistes, choristes, doublures, musiciens et le public revivent cette grande aventure. Nombreux sont ceux qui ont bien voulu me livrer quelques flashs cueillis au fond de leur mémoire. Bon voyage dans nos souvenirs." - Fabienne Thibeault

> Fabienne Thibeault - "Les uns contre les autres" (live officiel Starmania) | Archive INA

Les stars chantent "Starmania" pour le Sidaction

À l'occasion des 25 ans du Sidaction, France 2 propose une grande soirée exceptionnelle autour des plus belles chansons de Starmania samedi prochain (6 avril) à 21h. Des artistes chanteront et mettront à l'honneur l'opéra-rock de Luc Plamondon et Michel Berger au Palais des Congrès de Paris, salle qui a vu naître le spectacle mythique il y a 40 ans.



Autour de Line Renaud, vice-présidente du Sidaction et de Jean-Paul Gaultier, parrain de l’édition 2019, vous retrouverez notamment Julian Bugier. Le journaliste fera un clin d’œil à Roger Roger, le présentateur de JT de la célèbre comédie musicale, et nous racontera l’histoire de Starmania.

"Les 40 ans de Starmania", une soirée événement pour le Sidaction le 6 avril sur France 2

Les chansons de l’opéra-rock seront revisitées par plusieurs générations d’artistes : Amir, Jenifer, Muriel Robin, Catherine Ringer, Slimane, Isabelle Boulay, Clara Luciani, Amel Bent, Vincent Niclo, Liane Foly, Camille et Julie Berthollet, Bilal Hassani, Corine, Chimène Badi, Loïc Nottet, Grégoire, Sofia Essaïdi et beaucoup d’autres.



Chaque chanson de Starmania sera plongée dans un tableau spécialement créé pour l’occasion et chorégraphié par Zack Reece qui a collaboré notamment avec Janet Jackson, Kelly Rowland, M. Pokora. Une grande soirée d’engagement pour sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité.

