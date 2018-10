A La Bonne Heure avec Alexandre Jardin

publié le 03/10/2018 à 12:30

Ce 3 octobre marque le retour d'Alexandre Jardin dans les rayons des librairies ! L'écrivain publie son nouveau roman intitulé Double-cœur, aux éditions Grasset. Il s'agit du 25e ouvrage de sa carrière.





"Double-cœur", le nouveau roman d'Alexandre Jardin (Grasset)

L'histoire : En 1947 parut à Buenos Aires un petit livre - Double Cœur - dans l’indifférence générale. Cet ouvrage au destin prodigieux appelait à créer une communauté d’adeptes de la tendresse, désireux de vivre un chef-d’œuvre amoureux permanent. Par la grâce des réseaux sociaux, ce texte a donné naissance à une véritable confrérie, un univers secret et concurrent du monde où l’amour-aventure, la pleine conscience et le sexe sont enfin à la place qui leur est due. D’une douceur folle, ces emballés désirent une passion perpétuelle. Impossible, me direz-vous ? Eux croient que les ronds carrés existent. Ils s’autorisent l’extravagance, la fantaisie et le merveilleux. S’est ainsi constitué clandestinement une sorte de "peuple de l’amour fou".



Dans cet opus, Alexandre Jardin s'intéresse à la passion amoureuse. Il suit le parcours d'une confrérie d'adeptes de la tendresse et de la passion perpétuelle, née sur les réseaux sociaux. C'est la vision de l'amour de son père, l'écrivain Pascal Jardin, qui est à l'origine de ce roman.



A l'occasion de la publication de son livre, l'écrivain a également imaginé un dispositif spécial sur les réseaux sociaux. A l'aide d'entrepreneurs numériques, il propose à ses lecteurs de "vivre l’expérience du livre dans la vraie vie". Happn, la célèbre application de rencontres aux 5 millions d'utilisateurs, fait également partie de l'opération. "Dans mon roman, les "Double-Cœurs" utilisent l’application afin de géolocaliser ceux qui partagent leur vision de l'amour. Pour se reconnaître, ils publient la couverture du livre parmi leurs photos de profil" développe l'auteur.



Ce dispositif a deux objectifs selon Alexandre Jardin : permettre des rencontres amoureuses et faire revenir les gens dans les librairies. Les résultats de cette expérience sociétale pourront être observés dès le 6 octobre prochain au Publicis Drugstore de Paris et lors des rencontres-signatures de l'auteur.



