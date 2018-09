A La Bonne Heure avec Alain Sachs et Enora Malagré

publié le 26/09/2018 à 12:30

A partir du 3 octobre prochain, Alain Sachs s'installe sur les planches du Théâtre du Gymnase avec La Dame de chez Maxim. Pour incarner cette comédie de Georges Feydeau, le metteur en scène a fait appel à des comédiens de talents. Parmi eux : Sophie Mounicot, Christophe Alévêque, Guy Lecluyse, François Rollin mais aussi Marie Clément, Marie-Charlotte Leclaire et Alexis Néret. A noter, la présence d'Enora Malagré ! En effet, l'ancienne chroniqueuse de l'émission Touche Pas Mon Poste va faire ses premiers pas en tant que comédienne dans le rôle de la Môme Crevette.



"La Dame de chez Maxim" de Feydeau, mis en scène par Alain Sachs au Théâtre du Gymnas

L'histoire : C’est fou comme l’homme peut parfois se compliquer la vie inutilement… Il eut été tellement plus simple que le Docteur Petypon (Christophe Alévêque) expliquât à sa femme (Sophie Mounicot) que la veille au soir, afin de se détendre après une opération des plus délicates, dans les vapeurs d’un alcool dont il avait un peu trop abusé, il s’était tout simplement permis d’inviter la Môme Crevette (Enora Malagré), célèbre danseuse du Moulin Rouge, à dormir chez lui, et ce bien sûr en tout bien tout honneur... Madame Petypon aurait certainement compris la chose !



Découvrez la bande-annonce du spectacle...

> "La Dame de chez Maxim" - Bande-annonce

Cette comédie de Boulevard est la plus longue pièce de Feydeau. C'est également l'un des plus grands succès de l'auteur. Face à l'engouement de la critique lors de sa première représentation en 1899, le spectacle a été jouée plus de 500 fois. Georges Feydeau lui a même donné une suite, La Duchesse des Folies-Bergère, 3 ans plus tard.



La Dame de chez Maxim au Théâtre du Gymnase Marie-Bell, à partir du 3 octobre. Les mercredis, jeudis et vendredis à 20h45. Matinées les samedis à 16h30 et 21h00, les dimanches à 15h30.

