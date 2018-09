A La Bonne Heure avec Alain Afflelou

publié le 04/09/2018 à 12:30

Le 13 septembre prochain, Les éditions Michel lafon publieront Alain Afflelou - Passionnément. L'ouvrage raconte l'incroyable réussite de l'homme d'affaires français et retrace les quarante ans de la saga Afflelou, quatre décennies de découvertes, de challenges, de collaborations et d’aventures humaines.

"Alain Afflelou - Passionnément" aux éditions Michel Lafon

Il y a 40 ans naissait la marque Alain Afflelou ! On a vu apparaître la première campagne publicitaire et les débuts du discount dans le monde de l'optique, mais aussi des innovations technologiques qui ont fait sa success story. L'opticien est également un communicant hors pair : "La moitié de votre monture "à l'œil" !" ou le célèbre "On est fou d'Afflelou !", sont autant de slogans qui résonnent encore dans nos mémoires.



Depuis toutes ces années, l'homme d'affaires est resté fidèle à ses valeurs. Dans un monde avide d'accélérations et de changements, privilégiant l'éphémère et l'obsolescence, c'est une stratégie qui dénote. Alain Afflelou est toujours revenu aux fondamentaux qui s'inscrivent dans le temps et la durée. Et si l'innovation, l'avant-garde et le succès étaient tout simplement synonymes d'ancrage et de stabilité ?

De ses débuts comme opticien à Bordeaux à la présence aujourd'hui de plus de 700 magasins en France et 1 400 dans le monde, en passant par son partenariat avec la star américaine Sharon Stone, c'est l'histoire d'une entreprise innovante, l'histoire d'un créateur et entrepreneur de talent : Alain Afflelou.



