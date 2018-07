VIDÉO - Wes Anderson signe une publicité poétique pour H&M

Come Together – a film directed by Wes Anderson starring Adrien Brody – H&M

publié le 28/11/2016 à 15:18

Noël approche et ça se sent. Les décorations scintillent déjà sur les Champs-Élysées, et l'air s'est rafraîchi. Les publicités pour les cadeaux à mettre sous le sapin ont débarqué à la télévision. Les marques revêtent donc leur plus beau manteau de Noël pour nous plonger dans l'ambiance. C'est le cas de H&M, par exemple, qui a demandé à un grand cinéaste de lui réaliser un spot publicitaire.



Ce cinéaste n'est autre que Wes Anderson, auteur du Grand Budapest Hotel, de Moonrise Kingdom ou encore Fantastic Mr. Fox. Avec un style très personnel, ce spot publicitaire nous plonge directement dans l'univers poétique et si symétrique de Wes Anderson. Le tout porté par Adrien Brody, l'acteur principal de son dernier film. Si les couleurs, les cadrages, les gestes des acteurs ont tout de l'empreinte rétro du réalisateur, le scénario permet à la marque suédoise d'y placer des vêtements de la nouvelle collection.

Intitulée Come Together, la vidéo raconte l'histoire d'un conducteur de train, Adrien Brody, qui annonce à ses passagers qu'ils vont malheureusement avoir du retard, au point de ne pas arriver à tant pour le réveillon de Noël. Pour sauver l'esprit des fêtes de fin d'année, il organise une réception avec bonnets rouges et grand sapin décoré dans un wagon du train. Une belle surprise pour l'un des passagers, un petit garçon aux yeux écarquillés et venus sans accompagnateur adulte. Un joli film aux couleurs de Wes Anderson avec l'esprit de Noël.