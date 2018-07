publié le 27/02/2017 à 18:38

Lors de la 89e cérémonie des Oscars, l'annonce du prix du meilleur film n'a pas été la seule bourde. La photo d'une productrice vivante s'est glissée dans l'hommage aux personnalités du 7e Art disparues dans l'année.



Dimanche 26 février, lorsque les images défilaient sur le grand écran du Dolby Theatre à Los Angeles, Jan Chapman, une productrice australienne a découvert à sa plus grande stupéfaction son visage au-dessus du nom de son amie, Janet Patterson, costumière, décédée en octobre 2016, raconte le magazine Variety.

La vidéo indique que Jan Chapman avait notamment travaillé sur le film La Leçon de Piano de Jane Campion (1993), dont les costumes lui avaient valu une nomination aux Oscars et un Bafta britannique. Malgré les bonnes informations, l'Académie des Oscars n'a pas affiché la bonne photo.

Une erreur bouleversante pour la productrice. En effet, les deux femmes avaient travaillé ensemble sur La Leçon de Piano . "J'ai été bouleversée qu'ils utilisent ma photo à la place de ma grande amie et collaboratrice de longue date Janet Patterson", a déclaré Jan Chapman au magazine. "Je suis vivante et je vais bien et continue à travailler comme productrice". Déçue par l'utilisation de l'image de son amie, elle avait "demandé à son agence de vérifier toute photo qui pourrait être utilisée".