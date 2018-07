VIDÉO - Natalie Portman affronte une mystérieuse entité dans "Annihilation"

publié le 28/09/2017 à 17:55

C'est un film qu'il faudra surveiller. Son réalisateur, le Britannique Alex Garland, encore peu connu du grand public commence à se faire une sacré réputation à Hollywood. Il est celui qui a rédigé les scénarios de Never Let Me Go, 28 jours plus tard ou Sunshine de Danny Boyle. Il a aussi remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels pour son long-métrage Ex Machina (avec Alicia Vikander, la prochaine Lara Croft dans Tomb Raider), film toujours très téléchargé aujourd'hui et nommé aux Oscars.



Le cinéaste revient dans les salles de cinéma pour un nouveau film de science-fiction, un genre qu'il affectionne tout particulièrement. Annihilation retrace l'expédition gouvernementale menée par une biologiste (Natalie Portman) à la recherche de son mari (Oscar Isaac, vu dans Star Wars 7) disparu après une catastrophe écologique.

Ce qui est fascinant dans cette bande-annonce, c'est l'identité visuelle donnée à la catastrophe. On est loin d'un tsunami ou d'un Tchernobyl. La catastrophe est colorée, belle, onirique. La zone dévastée semble peuplée d'animaux de contes et peinte par Salvador Dalí. Ce no man's land se révèle de plus en plus inquiétant et semble presque doué de conscience.

Les secrets de ce monde, adaptation du roman éponyme de Jeff VanderMeer (récompensé par le prix Nebula du meilleur roman en 2015), seront à découvrir le 7 mars 2018 au cinéma.