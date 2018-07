VIDÉO - Découvrez "Raison, Déraison", le court-métrage diffusé avant "Vaiana"

INNER WORKINGS - Official Trailer #1 (2016) Disney Animated Short Film HD

publié le 28/11/2016 à 12:03

C'est l'événement Disney de cette fin d'année. Le 30 novembre sort son dernier film pour les fêtes de Noël, Vaiana, la légende du bout du monde. Mais avant de découvrir les aventures de la petite tahitienne, les spectateurs pourront tomber sous le charme du dernier court-métrage de la société de production.



Intitulé Raison, déraison, il s'intéresse à la souffrance au travail et ce qui nous pousse à continuer. Le personnage principal est guidé par ses "travailleurs internes", à savoir sa raison et ses émotions. Le film tend à mettre en valeur nos envies et nos besoins, plutôt que nos obligations, à travers un personnage qui se refuse tout plaisir pour se consacrer à son travail devant son ordinateur alors qu'il rêverait de se baigner dans la mer ou d'accoster la jolie vendeuse de lunettes.

Difficile de ne pas penser à Vice Versa de Dreamworks - ce film d'animation où l'on faisait connaissance avec une petite fille guidée par ses émotions - en regardant cette minute qui parvient néanmoins à donner envie de découvrir la suite. La totalité du court-métrage sera en tout cas à découvrir dans les salles obscures avant la projection de Vaiana, la légende du bout du monde dès sa sortie dans les salles obscures.