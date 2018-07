publié le 30/09/2016 à 10:11

La journée des distributeurs de cinéma : un événement durant lequel plus de 250 bandes-annonces et extraits de films à sortir dans l'année qui vient ont été présentés. C'était le 29 septembre, organisé à Deauville dans le cadre du Congrès de la Fédération nationale des cinémas français. D'Universal à Gaumont, en passant par Pathé, Sony ou encore Disney, tous ont présenté les longs-métrages qu'ils dévoileront au public dans les mois qui viennent. La grosse sensation est venue de Luc Besson, qui a présenté six minutes de son pharaonique projet Valérian, qui sortira l'été prochain. Le réalisateur a également annoncé le lancement d'un cinquième épisode de la saga Taxi, avec Malik Bentalha et Franck Gastambide dans les rôles-titres.



Rayon comédie, on compte également de cette journée Rock'n Roll, de et avec Guillaume Canet. Un film sur les coulisses de la vie de star dans lequel Marion Cotillard et Johnny Hallyday reprennent leurs rôles. Dans un autre genre, Alibi.com, par la bande gagnante de Baby-sitting : un film qui raconte l'histoire d'un site internet qui aide à être infidèle. Si J'étais un homme, d'Audrey Dana, s'intéresse au destin d'une jeune fille qui se réveille avec un sexe d'homme. Enfin les personnes présentes ont vu les toutes premières images de Raide dingue, le prochain film de et avec Dany Boon dont la sortie est prévue pour le 1er février.

De quoi ravir tous les publics

Côté grosses productions, l'année qui vient servira les spectateurs : Au revoir là-haut d'Albert Dupontel d'après le roman de Pierre Lemaître, Tout commence demain d'Hugo Gélin avec Omar Sy en papa célibataire, ou encore Dunkerque, une fresque guerrière signée Christopher Nolan. Alliés, le prochain film de Robert Zemeckis avec Brad Pitt et Marion Cotillard a également été présenté, et Disney a dévoilé des images de son dessin animé de fin d'année, Vaiana.