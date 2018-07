"Radin !" et "La Danseuse" dans les sorties cinéma de la semaine

publié le 28/09/2016 à 09:45

Une comédie française particulièrement attendue sort en salles ce mercredi 28 septembre : Radin !, de Fred Cavayé avec Dany Boon et Laurence Arné. Une étude de mœurs menée comme un thriller, qui raconte l'histoire de François Gautier, un professeur de violon virtuose qui se gâche la vie depuis l'enfance à cause de sa terreur de dépenser de l'argent. Quand un amour et une fille cachée vont débarquer dans sa vie, son fragile équilibre va voler en éclat.



Dany Boon excelle dans la peau d'un personnage désarticulé physiquement et psychologiquement. Fred Cavayé, jusqu'ici réalisateur de polars musclés, se révèle très à l'aise dans le registre comique : il apporte une noirceur et une épaisseur à ce qui aurait pu n'être qu'une pochade pour en faire une farce cruelle et même, parfois, un peu sombre.

"La Danseuse", un biopic fascinant

Avec La Danseuse, Stéphanie Di Giusto revient sur une passion tumultueuse entre deux femmes durant la Belle Époque : celle de Loïe Fuller, artiste avant-gardiste qui, vêtue de longues robes de soie blanche, exécutait des chorégraphies oniriques et Isadora Duncan, une jeune prodige. Un film intense sur la passion, le talent et la souffrance, formidablement interprété par les deux jeunes comédiennes Soko et Lily-Rose Depp.

À signaler également, la sortie d'Aquarius, un épatant film brésilien qui dresse le portrait d'une vieille dame accrochée à son immeuble situé sur une avenue touristique, qui s'oppose au rachat du bâtiment par des promoteurs.