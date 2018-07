publié le 31/10/2016 à 10:43

Mel Gibson s'apprête à sortir son 5e film de réalisateur, Tu ne tueras point, le 9 novembre au cinéma avec RTL. C'est un long-métrage à la fois épique et intimiste qui raconte une histoire vraie : celle de Desmond Doss, brancardier de l'armée américaine durant la guerre du Pacifique. Cet homme a sauvé 75 de ses camarades lors de la bataille sanglante d'Okinawa, en restant fidèle à son engagement religieux et à sa volonté de ne jamais toucher une arme ! Un cas unique auquel Mel Gibson donne une ampleur impressionnante lors des scènes de bataille, tout en conservant la dimension personnelle et humaine Desmond Doss, habité par sa foi. On n'a pas vu mieux depuis Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg.



La religion est aussi un aspect très important de la vie de Mel Gibson. Après des années marquées par la dépression, le retrait des plateaux de tournage et l'alcoolisme, la star apparaît apaisée, presque en rédemption. "Je ne suis pas très pratiquant. J'aimerais ressentir vraiment la foi. C'est pour ça que je suis ému quand je croise des histoires comme celle de Desmond, pour qui la foi est essentielle. Je voudrais que cela m'inspire et certaines pages de son livre m'aident en ce sens. D'ailleurs il n'y est pas question de religion, mais bien de la foi, de conviction, de droiture, et de cet amour pur qui, pour moi, est dans le cœur de Dieu. Je poursuis mon chemin d'homme imparfait, et croyez-moi, j'essaie de régler ces questions en privé."

Un homme de foi au coeur de la guerre

Les scènes de combat du film sont très réalistes. Intenses, brutales, à la fois barbares et graphiques : c’est du cinéma réaliste plein de bruit et fureur, celle des hommes et des armes. "Avant tout, je voulais que ce soit réaliste. Cette bataille a été la plus meurtrière du Pacifique et les Japonais eux-mêmes en parlent comme d'une pluie d'acier, de balles et d'explosions au napalm et il fallait que ça aie l'air vrai."



> Mel Gibson: "La réalisation, c'est mon premier amour" se confie le réalisateur de Tu ne tueras point Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL | Date : 31/10/2016

L'acteur et réalisateur a aussi voulu mettre en avant le contraste d'un homme de foi plongé au cœur de l'horreur : "Il fallait que cela mette en valeur ce qu'un homme de foi peut ressentir quand il est plongé dans l'enfer sur Terre. Les hommes y étaient réduits à l'état d'animaux et au milieu de ce maelstrom, cet homme parvient à préserver sa spiritualité et accomplir quelque chose de grand. (...) Il donne de l'amour au cœur de l'enfer. C'est la beauté de l'histoire, et la définition de l'héroïsme."