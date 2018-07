publié le 28/01/2017 à 09:01

Cela faisait quatre ans qu'Emmanuelle Riva se battait contre un cancer dans la plus grande des discrétions. La maladie l'a finalement emportée dans la soirée du vendredi 27 janvier à Paris à l'âge de 89 ans, selon une information du journal Le Monde. Rendue célèbre par Hiroshima mon amour d'Alain Resnais en 1959, Emmanuelle Riva, de son vrai nom Paulette Riva, était née le 24 février 1927 à Cheniménil (Vosges) et se destinait, plus jeune, à devenir couturière. Plus récemment, en 2012, Emmanuelle Riva avait joué dans Amour de Michael Haneke, aux côtés de Jean-Louis Trintignant. Un rôle qui lui avait valu un César de la meilleure actrice en 2013 et une nomination aux Oscars.



Dans ce film dramatique, ils incarnaient un couple de personnes âgées confronté à la dégradation de l'état de santé du personnage d'Anne, interprété par Emmanuelle Riva. Malgré le cancer dont elle souffrait, l'actrice avait tourné dans un film l'été dernier, en Islande, selon Le Monde. "J'ai travaillé dans ce film avec une très grande passion. J'ai eu beaucoup de chances à l'heure-ci de ma vie, de rencontrer une telle merveille", avait-elle déclaré sur scène après avoir longuement été ovationnée par le public.

C'est à travers ce rôle qu'une partie du grand public l'a découvert. Pourtant, Emmanuelle Riva avait tourné dans de nombreux films, sous la direction de grands réalisateurs, tels que Marco Bellocchio (Les yeux, la bouche) Jean-Pierre Melville (Léon Morin, prêtre), Jean-Pierre Mocky (Y a-t-il un Français dans la salle ?) ou encore Philippe Garrel (Liberté la nuit). En 1962, elle avait obtenu le Prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise pour son rôle dans Thérèse Desqueyroux de Georges Franju.