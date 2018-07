publié le 28/06/2016 à 16:34

Ce devait être un instant épique. La "bataille des bâtards" est incontestablement le plus grand moment de l’avant-dernier épisode et même de toute la saison 6 de Game of Thrones. L’armée de Jon Snow affronte enfin celle de l'infâme Ramsay Bolton. Les personnages dont on ne connaît pas les parents veulent tous les deux s’accaparer le château de Winterfell. Ils se livrent alors un incroyable combat, mêlant cavalerie, archers et corps-à-corps. Le tout, comme si on y était. 600 techniciens, 500 figurants, 70 chevaux et 25 jours de tournage... La production n’a pas lésiné sur le budget afin d'offrir aux fans ce grand moment de télévision. Enfin, presque.





Juste avant que le combat ne débute, Jon Snow s’élance à cheval sur le champ de bataille. Il porte à la ceinture Grand-griffe : sa fameuse épée forgée en acier valyrien. Une arme majestueuse censée détruire un Marcheur Blanc d'un simple contact. Pourtant, lorsqu’il enfourche sa monture, son épée ondule comme un vulgaire jouet en plastique de mauvaise qualité.

Une épée de seulement 1,8 kilos

Dans d’autres scènes, l’épée ne reproduit absolument pas cet effet. En fait, lorsqu’il la porte à la ceinture, l’acteur kit Harington utilise une réplique de son arme. Celle-ci pèse à peine 1,8 kilo, pour des raisons évidentes de sécurité. Plus légère, l’épée est par conséquent moins résistante, d’où l’étrange ondulation. L’erreur a fait rire les internautes mais pas au point de gâcher le fabuleux affrontement. Ici, une petite flèche désigne l’épée en "mousse valyrienne".