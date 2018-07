publié le 27/06/2016 à 09:48

Plus de 9 millions spectateurs ont suivi sur grand écran l'aventures d'une bande de copains, Paulo, Jacky, Laurette au camping des Flots Bleus, depuis Camping en 2006. Ce n'est pas méchant de dire que le deuxième volet de Camping en 2010 avait un peu déçu. Les fans retrouveront avec ce 3e épisode, en salles le 29 juin, tout ce qui fait le charme désuet de cette épopée que le réalisateur Fabien Onteniente revendique clairement comme une sorte d'héritage des films du style À nous les petites anglaises ou L'Hôtel de la plage.



Pour Camping 3, il faut partir de l'idée que nos héros ont pris des rides et du ventre. Mais, quand 3 jeunes investissent le camping : ils apportent à la fois du sang neuf et réveillent l'appétit vivre leurs aînés. Claude Brasseur, Antoine Duléry, Mylène Demongeot Gérard Jugnot ou Michèle Laroque sont au générique tout comme en effet Franck Dubosc. L'acteur a retrouvé le personnage de Patrick Chirac avec plaisir et appréhension : "C'est comme conduire une voiture de rallye Patrick Chirac. On se met dedans et heureusement, j'ai un copilote, Fabien Onteniente. Oui le personnage est difficile et ne réagit comme personne, c'est ce qui le rend drôle d'ailleurs", estime Franck Dubosc.

Un personnage joué avec retenue

Franck Dubosc joue en effet avec retenue ce rôle de grand gamin un peu niais. À tel point qu'on se prend à l'imaginer dans des registres plus graves que jusqu'ici, (entre Camping, Boule et Bill, Fiston, Les Visiteurs 3...) qu'il n'a pas franchement abordé. "Le public ne vient pas me voir moi. Il vient me voir en tant qu'acteur dans un film. Je pense que souvent lorsque j'ai fais des films qui ne marchaient, je n'avais pas choisi le film qui va avec le public qui m'aime", résume Franck Dubosc.



En attendant de voir Camping 3, la prochaine aventure du comédien sera celle d'un réalisateur puisqu'il est en train d'écrire son premier long-métrage en tant que metteur en scène. Ce sera une comédie romantique dans laquelle il devrait aussi jouer. Projet top secret jusqu'ici... "Ce n'est pas l'envie de réaliser en fait. C'était mon grand plaisir à 13 ans de réaliser des films avec ma Super 8. Mais là, j'ai trouvé une histoire et je pense que cette histoire, il faut que je la fasse moi-même", conclut Franck Dubosc.