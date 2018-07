publié le 29/03/2017 à 09:37

Deux mois avant sa 70e édition, l'affiche officielle du Festival de Cannes a été dévoilée ce mercredi 29 mars. Après la sublime image du Mépris de Jean-Luc Godard en 2016, ou le portrait de Marcello Mastroianni en 2014, c'est au tour de Claudia Cardinale de prendre la pose pour l'édition 2017. L'immense actrice italienne, inoubliable dans Le Guépard de Luchino Visconti en 1963, virevolte sur une affiche rouge d'une grande beauté.



La comédienne apparaît devant le chiffre 70 en lettres d'or qui se détache de ce mouvement, quasi artistique. L'image rend hommage "à une comédienne aventurière, femme indépendante, citoyenne engagée". "En plus d'être honorée et fière d'avoir été choisie pour porter les couleurs de la 70e édition de Cannes, je suis très heureuse du choix de cette photo. C'est l'image même que je me fais de ce Festival : un rayonnement", déclare Claudia Cardinale, dans une interview citée par l'Agence France Presse.

Claudia Cardinale, star de l'affiche du Festival de Cannes Crédit : Festival de Cannes / L'affiche officielle a été réalisée par l'agence Bronx à partir d'une photo Archivio Cameraphoto Epoche/Getty Images). L'identité visuelle est signée par Philippe Savoir (Filifox)

La photo a été prise à Rome en 1959

"Cette danse sur un toit de Rome, c'était en 1959. Nul ne se souvient du nom du photographe, je l'ai oublié aussi. Mais cette photo me rappelle mes débuts, et une époque où je n'aurais jamais imaginé me retrouver un jour monter les marches du plus célèbre palais du cinéma. Joyeux anniversaire !", ajoute l'actrice. L'affiche officielle a été réalisée par l'agence Bronx à partir d'une photo Archivio Cameraphoto Epoche/Getty Images. L'identité visuelle est signée par Philippe Savoir (Filifox).

Avec Monica Bellucci en maîtresse de cérémonie et Claudia Cardinale sur l'affiche, le festival met l'Italie à l'honneur. La 70e édition se déroulera du 17 au 28 mai prochain. Le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar en est le président, et l'actrice Monica Bellucci la maîtresse de cérémonie. La sélection officielle des filmes en compétition aura lieu le 13 avril prochain.



La 70ème édition du Festival de Cannes s'ouvre mercredi 17 mai et se terminera le 28 mai