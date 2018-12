publié le 22/09/2018 à 09:02

Les Crawley et leurs servants seront de retour sur grand écran et au complet. Focus Features et Universal Pictures International viennent d'annoncer dans un communiqué la date de sortie de la conclusion cinématographique de la très appréciée série britannique Downton Abbey. Le film sortira le vendredi 13 septembre 2019 à l'international et le 20 septembre 2019 aux États-Unis. En France, le film devrait honorer les salles obscures un mercredi avant ou après ces dates : le 12 ou le 19.



Après 6 saisons à la télévision, sur ITV1 dans le Royaume-Uni et sur TMC, HD1, TV Breizh et Netflix en France, Downton Abbey va connaître une conclusion sous la forme d'un long-métrage. Un exploit rare dans le monde des séries et un changement de format toujours épineux.

Les aventures des personnages de la série qui ont pu se développer pendant près de six saisons devront être aussi profonds et efficaces en moins de deux heures. Convaincre les fans de longue date et donner envie aux profanes ne sera pas une mince affaire.

Maggie Smith renfile le costume Violet

Forte de ses 3 Golden Globes et de ses 15 Emmy Awards, Downton Abbey n'a peur d'aucun défi. Les producteurs ont annoncé que le casting original sera naturellement sur scène. Hugh Bonneville (le patriarche de la famille Robert Crawley), ses filles à l'écran Laura Carmichael (Edith) et Michelle Dockery (Mary), leurs soupirants Matthew Goode (Henry Talbot) et Harry Hadden-Paton (Bertie) ainsi que les servants Jima Carter (Mr Carson), Robert James-Collier (Thomas), Phyllis Logan (Mrs Hugues), Sophie McShera (Daisy), Lesley Nicol (Mrs Patmore)... reprendront tous leurs rôles.



La star incontestée de la série, l'actrice oscarisée Maggie Smith qui donne corps à la merveilleuse et cassante Violet Crawley, sera, elle aussi, à l'affiche. Le public aura hâte de découvrir les nouveaux uppercuts verbaux de la grande-mère de cette famille aristocratique du début du XXème siècle.



L'intrigue, pour l'heure, reste un secret bien gardé. Michelle Dockery a simplement publié sur son compte Instagram une première image du plateau de tournage le 10 septembre. Les fans pourront se rassurer puisque c'est toujours Julian Fellowes, le créateur de la série qui est au commande de l'écriture. L'esprit si particulier et délicieusement suranné de cette histoire d'époque sera préservé.