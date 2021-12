Cinéma : quels sont les 101 meilleurs scénarios du XXIe siècle ?

Voilà une liste qui sera très utile pour vos séances de rattrapage. Les spécialistes n'ont que deux décennies de cinéma derrière eux, donc il est trop tôt pour être définitif mais voici le classement du meilleur du cinéma de ce siècle. Pour l'heure. Et c'est Get Out qui a été sacré meilleur scénario du XXIe siècle. Les membres du syndicat des scénaristes américains ont élu ce thriller réalisé par Jordan Peele en 2017 comme le meilleur scénario des 21 dernières années, en tête d'une sélection comprenant 101 œuvres au total.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec Jim Carrey et Kate Winslet, se classe à la deuxième place du podium, devant The Social Network, qui retrace la création de Facebook, et le film noir sud-coréen Parasite, vainqueur aux Oscars en 2020. La collection rêvée des scénaristes comprend des genres aussi divers que des films d'animation (Les Indestructibles), des films de braquage comme Ocean's Eleven, le documentaire parodique Borat et des œuvres mêlant anticipation et onirique comme Inception de Christopher Nolan.

"Le concept même d'écriture pour le grand écran traverse une crise existentielle", souligne le syndicat des scénaristes sur son site internet. "Le système des studios a laissé place au système du streaming où tout, quelle que soit la source, est en concurrence pour attirer les regards. Cette démocratisation des contenus a aussi changé un grand nombre de règles", poursuit le billet du site. "La profondeur de caractère, autrefois strictement réservée au drame ou au film à thème, n'est pas hors de propos dans un film de super-héros ou dans un film mettant en scène une demoiselle d'honneur qui se comporte mal".

"Et des genres qui étaient jusqu'alors bien définis, comme la science-fiction, l'horreur, la comédie ou le drame se croisent librement, parfois au sein d'un seul et même scénario", poursuit le site. Cette nouvelle sélection des scénaristes fait suite à un précédent palmarès, réalisé voici quinze ans, qui distinguait le légendaire Casablanca avec Humphrey Bogart, comme le plus grand scénario de tous les temps, suivi par Le Parrain.

Les 101 meilleurs scénarios du siècle sont...

1. Get Out (2017)

2. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

3. The Social Network (2010)

4. Parasite (2019)

5. No Country for Old Men (2007)

6. Moonlight (2016)

7. There Will Be Blood (2007)

8. Inglourious Basterds (2009)

9. Almost Famous (2000)

10. Memento (2000)



11. Adaptation. (2002)

12. Bridesmaids (2011)

13. Brokeback Mountain (2005)

14. The Royal Tenenbaums (2001)

15. Sideways (2004)

16. Lady Bird (2017)

17. Her (2013)

18. Children of Men (2006)

19. Lost in Translation (2003)

20. Michael Clayton (2007)



21. Little Miss Sunshine (2006)

22. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

23. Promising Young Woman (2020)

24. Juno (2007)

25. The Grand Budapest Hotel (2014)

26. The Dark Knight (2008)

27. Arrival (2016)

28. Jojo Rabbit (2019)

29. Inside Out (2015)

30. The Departed (2006)



31. Spotlight (2015)

32. Whiplash (2014)

33. Up (2009)

34. Mean Girls (2004)

35. WALL-E (2008)

36. Pan’s Labyrinth (2006)

37. Inception (2010)

38. Slumdog Millionaire (2008)

39. Before Sunset (2004)

40. In Bruges (2008)



41. Mulholland Dr. (2001)

42. A Serious Man (2009)

43. Amélie (2001)

44. Toy Story 3 (2010)

45. The Favourite (2018)

46. Zodiac (2007)

47. Gladiator (2000)

48. The Incredibles (2004)

49. Knives Out (2019)

50. Ex Machina (2015)



51. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)

52. The Lives of Others (2006)

53. Nightcrawler (2014)

54. 12 Years a Slave (2013)

55. The Big Short (2015)

56. Moneyball (2011)

57. Black Panther (2018)

58. You Can Count on Me (2000)

59. Boyhood (2014)

60. Finding Nemo (2003)



61. The Hurt Locker (2009)

62. Roma (2018)

63. The Wolf of Wall Street (2013)

64. Hell or High Water (2016)

65. Manchester by the Sea (2016)

66. A Separation (2011)

67. Spirited Away (2001)

68. Mad Max: Fury Road (2015)

69. Booksmart (2019)

70. City of God (2002)



71. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

72. Inside Llewyn Davis (2013)

73. The King’s Speech (2010)

74. Django Unchained (2012)

75. Ocean’s Eleven (2001)

76. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

77. Shaun of the Dead (2004)

78. Erin Brockovich (2000)

79. Call Me by Your Name (2017)

80. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)



81. The Lobster (2015)

82. The Prestige (2006)

83. Midnight in Paris (2011)

84. The Master (2012)

85. Argo (2012)

86. Y tu mamá también (2001)

87. Phantom Thread (2017)

88. Superbad (2007)

89. Little Women (2019)

90. BlacKkKlansman (2018)



91. The Farewell (2019)

92. La La Land (2016)

93. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006)

94. The 40-Year-Old Virgin (2005)

95. Ratatouille (2007)

96. Lars and the Real Girl (2007)

97. Nomadland (2020)

98. Winter’s Bone (2010)

99. O Brother, Where Art Thou? (2000)

100. Legally Blonde (2001)

101. Silver Linings Playbook (2012)

