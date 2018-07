publié le 29/06/2018 à 21:00

La 34e Fête du Cinéma a lieu du 1er au 4 juillet partout en France. Et c'est Cédric Klapisch qui a été choisi pour être le parrain de l'événement et en réaliser la bande-annonce. Un exercice loin d'être simple puisque le réalisateur de l'Auberge espagnole est plutôt habitué à des longs-métrages.



"C'est difficile parce que c'est forcément l'exercice inverse. Il faut beaucoup synthétiser. C'est la science de l'ellipse. Donc, il faut essayer d'évoquer rapidement les choses alors que dans un long-métrage ou une série, on s'entend, on donne des nuances, on développe... Donc c'est vraiment l'opposé", explique Cédric Klapisch.

L'objectif de cette bande-annonce est bien entendu de donner envie à tous d'aller au cinéma. Un événement qui souhaite être accessible à tous, notamment en proposant les places à seulement 4 euros la séance.

À l'occasion de cette Fête du Cinéma, il explique "On a de la chance en tant que réalisateur d'être en France parce qu'on est un des trois pays au monde vraiment producteurs de cinéma, peut-être derrière l'Inde et les États-Unis. C'est vrai que par rapport aux autres pays, on a une vraie cinématographie".



Mais dans le même temps, il souligne que le cinéma français connait "un moment de transition et d'ajouter que "dans le cinéma, on ne sait pas comment sera demain". Si Cédric Klapisch salue le talent de la nouvelle génération, il souligne toutefois que "le paysage industriel est bouleversé", notamment par de nouveaux professionnels comme Netflix.