VIDÉO - "Bridget Jones Baby" : une nouvelle bande-annonce révélée

publié le 29/06/2016 à 12:45

Bridget Jones s'était promis de ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais pas de nouvelles ! Douze ans après la sortie du deuxième opus, la journaliste gaffeuse revient. Cette fois-ci, elle tombe enceinte, mais ne sait pas qui est le père. La bataille est lancée entre Colin Firth et Patrick Dempsey.



Fiancée à Mark Darcy, joué par Colin Firth. dans Bridget Jones : l'âge de raison, son mariage de rêve ne s'est, étonnement, pas passé comme prévu, et elle se retrouve à nouveau célibataire. Et cinq ans après sa rupture, il serait temps de retrouver quelqu'un. Entre en scène Patrick Dempsey, qui remplace Hugh Grant. Une aventure d'une nuit, de six heures, pour être précis, suivi d'une retrouvaille avec son ex-fiancé. Et voilà Bridget enceinte, sans savoir qui est le père.

Ce qui est sûr, c'est que cette histoire fait bien rire la gynécologue, jouée par Emma Thompson. Ces nouvelles images collent au ton propre à Bridget Jones, et l'humour british est toujours au rendez-vous. Ce troisième volet n'est, contrairement aux précédents, pas adapté du roman de Helen Fielding. Rendez-vous le 5 octobre pour découvrir qui est le père.