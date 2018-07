Texas et Eric Charden dans le Stop ou Encore du 30 avril 2017

publié le 28/04/2017 à 14:42



Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Texas et écouter ainsi leur tout nouveau titre "Let's work it out"... Extrait de leur nouvel album "Jump on board" avec RTL... Hommage ensuite à Eric Charden, qui nous quittait le 29 avril 2012... Découvrez ensuite le premier extrait du du nouvel album de Roch Voisine "Tout me ramène à toi"..vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés vous pouvez remporter vos places pour assister au concert de TEXAS, en tournée en France et à Paris en novembre 2017... A vos téléphones: 3210



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".