Texas revient avec "Jump on Board", plus pop que rock

publié le 25/04/2017 à 10:23

Quatre ans après leur dernier album et leur tournée à succès, Texas est de retour. Le groupe écossais vient de sortir Jump On Board, un huitième opus plus pop que rock. The Conversation était nerveux et efficace, Jump On Board est plus coloré, varié. Le son est plus rond et chaleureux. La production est beaucoup plus poussée.



Nappe de synthés, boucles de guitares, gimmiks sonores habillent plusieurs morceaux. Dans la première moitié du disque, Texas renoue avec sa couleur du début des années 2000. À l'époque des tubes Inner Smile ou Summer Son. Sharleen Spiteri, la chanteuse de Texas, concède avoir recherché la légèreté. “Les choses simples de la vie sont parfois les plus compliquées à trouver. Quand tu les identifies, tout devient plus facile. Et cela a été l'inspiration derrière ce disque : tout simplifier. Je me sens vraiment en paix”, explique-t-elle.

Un clip avec Thierry Henry

Cet album est une parfaite synthèse de la discographie de son groupe. C'est vrai, ils balaient en 38 minutes toutes les couleurs musicales qu'ils ont expérimentées depuis 1989. Un yo-yo qui pousse Sharleen Spiteri à moduler un peu plus son chant. Texas flirte même du côté du disco avec Let's Work It Out, une chanson qu'on entend depuis quelques semaines.

> Texas - Let's Work It Out (Official Video)

Le clip de ce premier single a d'ailleurs été tourné avec l'ex-footballeur Thierry Henry, un vieil ami de Sharleen Spiteri "depuis plus de vingt ans". "J’étais dans sa cuisine un soir, je lui ai fait écouter la chanson en lui disant que c’était le premier single et il me dit qu’il adore ! Une semaine plus tard j’avais une réunion pour parler du clip, on commence à parler d’acteurs et je me dis intérieurement ‘demandons à Thierry' !’”, se souvient-elle.



Texas sera en concert le 4 novembre à Roubaix, les 7 et 8 novembre à l'Olympia à Paris, le 11 novembre à Nantes, le 12 à Limoges ou encore les 21 et 22 à Bordeaux.