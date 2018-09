publié le 13/09/2018 à 10:58

Son roman est ébouriffant, débridé, brillant, entre la farce et la tragédie shakespearienne. L'auteur britannique met en scène un énigmatique milliardaire indien qui s'installe à New York après avoir changé d'identité. Rebaptisé Neron (comme l'empereur romain) Golden, pourquoi a-t-il quitté son pays ? On le découvrira au fil des pages.



L'action commence le soir de l'élection d'Obama et se termine par celle de Donald Trump. Un Trump décrit sous les traits du Joker aux cheveux verts, le méchant de la série Batman. La caricature est aujourd'hui dépassée par le vrai Trump.

La Maison Golden offre un portrait ravageur de New York. "Donald Trump est un individu totalement incontrôlable (...) Je crois que même les gens qui sont très proches de lui sont très inquiets". Salman Rushdie est doté d'une érudition phénoménale, on le sait. Il truffe son roman de références à la littérature et au cinéma puisées notamment dans notre patrimoine.

La Maison Golden, le nouveau roman de Salman Rushdie est édité par Actes Sud.

Couverture du livre "La Maison Golden" Crédit : Actes Sud