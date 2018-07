Olivier Py, un metteur en scène engagé à la tête du festival d'Avignon

publié le 05/07/2018 à 22:02

Le premier artiste à prendre la direction du festival depuis Jean Vilar. Prédécesseur à qui il a rendu hommage en mettant en scène l'Énigme Vilar à Avignon, justement. Comme lui, Olivier Py défend un théâtre populaire, engagé. Dans l'édito qui accompagne le programme cette année, il refuse d'ailleurs le "pas d'alternative" asséné par "le monde financier, économique et politique".



En 2014, au moment des municipales, il avait d'ailleurs prévenu : en cas de victoire du Front national le festival ne pouvait pas rester à Avignon... où alors, ce serait pour lui synonyme de démission. Et quatre ans plus tard, Olivier Py est toujours là.

Dans ce festival où en 1995 il joue La Servante. Olivier Py a alors 30 ans. Et à une heure d'avion, le général serbe Rako Mladic massacre plusieurs milliers de Bosniaques à Srebrenica. Olivier Py, explique que sa conscience européenne s'effondre. Il décide de participer à une grève de la faim.

Théâtre et politique

"Geste politique et spirituel" pour celui qui ne fait pas mystère de sa foi chrétienne. Une religion qu'il n'a pas héritée de ses parents, laïcards, mais qui s'est révélée à l'adolescence. Dans une église, un prêtre célèbre la messe devant quelques dames âgées. Il est fasciné au moment de l'eucharistie par ce Dieu qui se donne à manger.



Pour autant l'artiste n'est pas toujours à l'aise avec l'institution et le dit : "Je n'attends pas du Vatican qu'il me dise si en matière de sexualité je dois pratiquer ou non le latex." Homosexuel revendiqué, Olivier Py a le verbe haut. Il a fait son coming out à 16 ans. À la même époque il réfléchit à devenir moine. Réponse sans appel de ses parents : "Homosexuel si tu veux, artiste si tu veux, mais moine non !"

Une personnalité haute en couleurs

Ce sera donc le théâtre. Cette révélation-là lui était apparue en classe de 4e. Une troupe de comédiens était venu parler de Candide. Ensuite, tout va très vite. Le natif de Grasse n'a que 23 ans quand il monte sa propre compagnie et assure la mise en scène de ses textes.



Dès 1997 il dirige le centre dramatique national d'Orléans. 10 ans plus tard celui de l'Odéon, à Paris. Quand il quitte en 2012, c'est une femme qui monte sur scène. Miss Knife, perchée sur des talons de 10 centimètres, en porte-jarretelles. Un travestissement assumé d'une formule : "Quand vous avez perdu beaucoup de plumes dans vos combats, il vous reste une solution : mettre ces plumes sur vos fesses !"