Mort de Mireille Darc : "Il n'y a pas une personne qui ne l'aime pas"

publié le 28/08/2017 à 19:55

"C'est une perte incroyable". Il était 1h50, lundi 28 août, lorsque le cœur de Mireille Darc a cessé de battre. Tout l'été, l'actrice-réalisatrice était très affaiblie après avoir été victime d'hémorragies cérébrales. Dans ces derniers jours, elle a notamment pu compter sur le soutien de Véronique de Villèle, son assistante personnelle pendant dix-sept ans. "Je suis dévastée. Ça fait plus de cinquante ans qu'on a une amitié indestructible. [...] Mireille est quelqu'un d'extraordinaire, de merveilleuse. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui ne l'aime pas. Elle va laisser des souvenirs sublimes", confie, émue au micro de RTL, l'ancienne présentatrice de l'émission Gym Tonic.



Toutes les deux ne passaient "pas une semaine ou un moment sans s'appeler, sans s'envoyer un mot, sans se voir, sans partager". Véronique de Villèle se souvient des dernières semaines de Mireille Darc qui, malgré l'état de santé, tenait à profiter de l'instant présent. "J'ai passé avec elle l'après-midi du 10 août. Elle était bien, elle parlait avec moi comme je vous parle là. Physiquement, elle était très affaiblie. Ça faisait une peine folle. Mais elle ne parlait pas de la mort", assure-t-elle.

Entourée de son ancien compagnon Alain Delon, "omniprésent", et de son "merveilleux et extraordinaire" mari Pascal Desprez, Mireille Darc tenait à passer l'été à son domicile. "Elle souhaitait partir chez elle. (...) Il y a un endroit où elle ne voulait pas retourner : c'était un hôpital. Elle en avait marre des hôpitaux. Son souhait, c'est qu'elle voulait être à la maison", affirme sa sœur de cœur, louant au passage la jeunesse de l'emblématique personnage du cinéma français. "Elle ne faisait pas son âge. Quand on parlait avec elle, elle était jeune. Elle avait une dégaine jeune. Elle avait une allure jeune".