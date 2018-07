Les Nocturnes de Thomas Hugues

publié le 27/04/2016 à 17:35

Thomas Hugues est une figure incontournable du paysage audiovisuel Français. Depuis le début des années 90, on le voit dans différentes émissions d'information à la télévision. Son sourire, on a pu le découvrir dans les grands rendez-vous d'information des chaînes Françaises : TF1, LCI, I-Télé, France 5, 13eme Rue.

Depuis 2 saisons il est aussi homme de radio, il anime chaque soir sur RTL l'émission "La curiosité est un vilain défaut" aux côtés de Sidonie Bonnec, une émission qui nous permet (du Lundi au Jeudi) de découvrir pendant 2 heures des sujets passionnants ou loufoques en compagnie d'invités qui se succèdent au micro de notre maison.

En résumé, Thomas Hugues est un collègue charmant qui fait donc partie de cette grande équipe d'RTL. Nous nous côtoyons souvent puisque le studio de la Curiosité est à quelques mètres du mien.

Découvrez cette nuit dans Les Nocturnes la programmation musicale de Thomas Hugues.





Sunday bloody Sunday - U2

Another one bites the dust - Queen

Les paradis perdus - Christine & The Queens

Around the world (Live Coachella) - Daft Punk

La javanaise - Serge Gainsbourg

Roxanne - The Police

Stake a bobolink - Dies Irae

Papa was a Rolling Stone (Live Marcillac) - Marcus Miller