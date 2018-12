"Les Livres ont la parole" : "Deux mètres dix", de Jean Hatzfeld

publié le 09/09/2018 à 08:10

Jean Hatzfeld entrecroise magistralement le destin de quatre sportifs de haut niveau dans son livre Deux mètres dix. D'un côté, deux femmes, championnes de saut en hauteur et de l'autre, deux hommes, champions d'haltérophilie. Tout cela, se déroule pendant la Guerre froide et la rivalité entre les États-Unis et l'Union Soviétique.



Bien des années plus tard, les adversaires d'hier se retrouveront pour une histoire exceptionnelle d'amitié. "J'étais journaliste sportif à cette époque-là, j'ai vécu le boycotte des Jeux olympiques d'été de 1980 (à Moscou), puis celui de Los Angeles quatre années plus tard, donc on a vécu ces tensions, ces déceptions (...) La guerre me passionnait, tout comme le sport, alors ça faisait un peu partie de mon imaginaire et de mon histoire", nous confie l'écrivain de 69 ans.

Que l'on s'intéresse ou pas au sport, au saut en hauteur féminin ou encore à l’haltérophilie, l'auteur transforme de façon remarquable tout cela en de formidables histoires, de vrais suspenses. La compétition devient en quelque sorte un roman comme nous l'explique l'écrivain-journaliste : "Le but est de faire rentrer, en tenant par la main, le lecteur dans un univers qui peut lui paraître a priori hostile ou un peu négatif".

Deux mètres dix, de Jean Hatzfeld est publié Gallimard.





Pochette du livre "Deux mètres dix" Crédit : Gallimard

Le coup de cœur du libraire :

Nathalie Iris, de la librairie Mots en marge, à La Garenne-Colombes (92), conseille Taxi Curaçao, de l'écrivain flamand Stefan Brijs. Le livre raconte l'histoire d'une lignée de chauffeurs de taxis, de père en fils et à un moment un des enfants veut s'en sortir. Pour qu'un livre réussi, il faut des personnages attachants, une bonne histoire et une atmosphère. Ces trois ingrédients sont réunis dans ce livre, très original.

Couverture du livre "Taxi Curaçao" de Stefan Brijs Crédit : Babelio