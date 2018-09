Les encyclopédies Universalis fêtent leurs 50 ans

publié le 15/09/2018 à 10:16

C'est une encyclopédie que l'on a tous consultée, d'abord sur papier, puis sur un écran depuis six ans. Les encyclopédies Universalis fêtent leurs cinquante ans cette année. L'idée est née sous De Gaulle et les premiers volumes sont arrivés chez les Français sous Pompidou. À cette époque, les tomes des encyclopédies, bien lourds, remplissaient les étagères des Français de "AAlto" à "Zimbabwe".



Le succès est arrivé tout de suite, avec 30.000 exemplaires vendus pour le premier volume, 50.000 pour le 5e, 115.000 pour le 20e. Tout ça bien sûr avant le retirage. Pour avoir toute la première collection, il fallait commencer en 1968 et terminer en 1975. La deuxième édition, elle, a vu le jour en 1980.

3 millions d'utilisateurs chaque jour

Aujourd'hui, l'encyclopédie se trouve sur Internet, avec 3 millions d'utilisateurs chaque jour dans le monde. La première version numérique a été disponible en 1995 avec des CD et des DVD. C'est depuis 1999 qu'Universalis est disponible en ligne.

Deux sites grand public sont consultables : Universalis et Universalis junior pour les 7-15 ans. Ajoutez à cela des sites pour les enseignants et 2.500 établissements scolaires et universitaires abonnés. Les collèges et les lycées par exemple paient 1,20 euro par élève et par an. L'institutionnel, c'est la moitié du chiffre d'affaire de cette entreprise, l'autre moitié ce sont des particuliers qui s'abonnent.

Des projets nombreux

Au début l'entreprise Encyclopedia Universalis est née de la volonté du Club Français du Livre et d'Encyclopedia Britannica, une encyclopédie de langue anglaise déjà très réputée. Maintenant, ce sont 30 salariés basés en banlieue parisienne, à Boulogne-Billancourt, un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros, une entreprise saine financièrement depuis 2 ans seulement, mais surtout avec des milliers d'auteurs.



Des auteurs par exemple pour travailler sur un fonds philosophie spécialement adapté à la prochaine réforme du bac. "Le premier article sur la liberté vient d'arriver", se réjouit le directeur général Hervé Rouanet.



Des projets, il y en a encore beaucoup. "On est visibles, on est accessibles. Nos concurrents : c'est simplement tout le web", souligne Hervé Rouanet. "On n'a jamais été autant confrontés à l'écrit. Alors les projets, c'est d'abord le développement d'Universalis dans les pays francophones, en Afrique notamment, et puis le numérique éducatif en France, pour remplacer bientôt nos bons vieux manuels scolaires."