"La Fée coquillette et la vache apprentie sorcière" : une drôle et tendre histoire déjantée

En partenariat avec RTL, Albin Michel Jeunesse ouvre sa grande bibliothèque. Pour cette nouvelle saison de Lis-moi une histoire, les bibliothèques et les médiathèques se mobilisent.

Au programme : de l'aventure bien sûr, de l'amitié, du suspense, mais aussi de l'amour... La Fée Coquillette et la vache apprentie sorcière, de Didier Lévy et Benjamin, est une histoire drôle et déjantée. "Que faire lorsque Mimosa, la vache gourmande, pleure à gros bouillons parce que tout le monde la traite de grosse dondon ? Coquillette propose d’exaucer son vœu le plus cher : c’est décidé, elle veut devenir la plus cruelle de toutes les sorcières pour se venger de tous ceux qui ont osé rire d’elle… Mais ne devient pas sorcière qui veut. Il faut passer par des Epreuves dont celle de la Méchanceté. Au moment de réciter la formule qui tue, Mimosa bafouille, cafouille et… fond en larmes : elle n’est même pas capable d’être une sorcière !

Coquillette a la solution : Mimosa est faite pour être une fée, pas une sorcière !! Et bien vite cette dernière passe haut la main l’épreuve de la Gourmandise en inventant un gâteau qui régale son entourage. Vive la fée Mimosa, la fée des Desserts et des Gourmandises ! "



À partir de 3 ans.

La fée coquillette et la vache apprentie sorcière Crédit : Albin Michel Jeunesse

L'histoire est lue par Nathalie Chateau Vigneron de la médiathèque des Chartreux à Issy-les-Moulineaux.

>> Lis-moi une histoire est un podcast présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive.