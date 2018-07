"Le rituel qui me définit, c'est de ne pas en avoir", confie Harlan Coben

publié le 29/11/2016 à 10:34

Harlan Coben publie son nouveau thriller, Intimidation, aux éditions Belfond. Depuis près de 15 ans maintenant, Coben est l'un des écrivains américains les plus appréciés des lecteurs français. Il faut dire que l'auteur de Ne le dis à personne fait preuve d'un savoir-faire diablement efficace. Intimidation en est une nouvelle démonstration.



Tout part d'une phrase prononcée par un inconnu un soir dans un bar : "Vous n'étiez pas obligé de rester avec elle", confie-t-il à Adam, un avocat qui découvre que Corinne, son épouse, n'est pas la femme exemplaire qu'il croyait connaitre. Il la questionne, elle se tait et le lendemain, disparaît. Pour tenter de retrouver Corinne, Adam ouvre l'ordinateur de son épouse, il découvre qu'elle consultait un site bien troublant qu'Harlan Coben n'a pas inventé.

"Je me suis aperçu qu'il existait un site internet pour permettre aux femmes de simuler une grossesse. On pouvait acheter des faux ventres, des fausses échographies... Je me suis dit 'comme c'est étrange', raconte l'écrivain. Et que se passerait-il si un homme découvrait que sa femme avait simulé une grossesse ? Voilà le début du roman."

Méandres d'Internet, mensonge et secrets

Les thèmes qui sont chers à Harlan Coben se retrouvent ici avec une acuité encore plus grande car ils concernent le couple, la famille. Vivons-nous avec des inconnus ? L'écrivain confie ne "pas avoir ce genre d'angoisse dans ma vie".



"Sans doute parce que je les évacue en écrivant, explique-t-il. C'est un peu comme une thérapie. Je ne crains pas que les gens disparaissent ou me cachent des secrets". Cela réussit très bien à Harlan Coben, qui enchaîne les best-sellers.



"Le rituel qui me définit, c'est de ne pas en avoir, explique-t-il encore. Beaucoup d'écrivains parlent de leurs lieux favoris pour travailler. Mon rituel est de faire ce qui fonctionne, jusqu'à ce que ça arrête de fonctionner".

Un bon ami de Dan Brown

L'auteur d'Intimidation a fait d'autres confidences à propos de son amitié avec un autre champion du suspense et des ventes, Dan Brown. L'auteur du Da Vinci Code et celui de Juste un regard se sont rencontrés bien avant qu'ils ne deviennent des auteurs à succès.



Ils sont allés tous les deux à la même université, et sont "amis depuis longtemps", confie Harlan Coben. "J'étais un des premiers à lire le Da Vinci Code, avant sa publication. Et le week-end dernier, on a passé deux jours ensemble en Floride pour jouer au golf. Dan est un type super, un écrivain très impliqué dans son travail, c'est vraiment un de mes bons amis".



Dan Brown et Harlan Coben représentent à eux deux environ 250 millions de livres vendus, ça fait tout de même du lourd sur les greens de Floride. Harlan Coben publie donc Intimidation aux éditions Belfond.