Garou et Emilie Jolie dans le Stop ou Encore du 29 octobre 2017

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL .

"Jump on board", le neuvième album du group Texas

En votant ce matin, vous pourrez remporter le nouvel album de Texas " Jump On Board ", mais aussi v os places pour assister à l'un des concerts de leur tournée française , la tournée étant complète, c'est une exclusivité RTL ... A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!

Dans votre Stop ou Encore ce matin, vous entendrez "L'année la plus chaude de tous les temps" un extrait du nouvel album de Raphaël "Anticyclone"... N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

Que serait le Stop ou Encore sans l'actualité musicale et ses sorties ! Stop ou Encore vous propose de réentendre les chansons de toutes les versions du spectacle de Philippe Chatel, "Émilie Jolie" à l'occasion de la nouvelle édition de cette comédie musicale mythique . C'est la petite Gloria des Kids united qui jouera le rôle d'Emilie ! .A vos téléphones: 3210, ou sms au 74900...

Ce matin dans votre Stop ou Encore , votez pour Garou , ainsi vous pourrez entendre sa reprise de "Ma gueule" tirée de l'album "On a tous quelque chose de Johnny", un album RTL qui sortira le 17 novembre prochain ! Pour les fans du chanteur Canadien, "Seul" et "Sous le vent" seront au programme...Téléphone: 3210... sms au 74900!

REPLAY - Découvrez ce matin un extrait de l'album "On a tous quelque chose de Johnny" un album RTL avec Garou qui reprend "Ma gueule" ! Et à l'occasion du retour de la comédie musicale Emilie Jolie au Comedia, vous pourrez réentendre les anciennes versions dont celles de Julien Clerc et Maurane, si vous votez pour !

